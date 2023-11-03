Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, зачем россиянам Авдеевка и чем она так важна.

Военный эксперт Сергей Грабский сообщил, чем важна Авдеевка и почему россияне ее хотят захватить. Об этом специалист поделился в интервью на канале "Сейчас".

"Цель Авдеевки была выяснена еще в 2014 году. Авдеевка из украинской стороны - это серьезная преграда для любых попыток противника продвинуться в Донецкой области. Это фактически тот камень, который останавливает продвижение к границам региона", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что для Украины это еще и опорный пункт, благодаря которому Россия не может эффективно перебрасывать войска в данном регионе на оккупированных территориях. Поэтому город имеет очень огромное военное значение, а если добавить еще политическую сторону, то населенный пункт для обеих сторон окажется очень важным.

Если оккупанты захватят город, где украинские защитники на протяжении 10 лет их сдерживали, то российское командование подаст это как огромную победу. Но даже если отбросить данный факт, потеря этого города сильно усложнит ситуацию на восточном фронте для сил обороны Украины.

Не стоит забывать, что Россия поставила для себя задачу оккупировать Донецкую область еще в апреле прошлого года. Поэтому Авдеевка очень важный населенный пункт для достижения данной задачи на текущий момент.

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