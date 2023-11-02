Как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны проводить надлежащую проверку клиентов.

Национальный банк Украины (НБУ) выразил опровержение по поводу информации, распространявшейся в телеграмм-каналах с 31 октября. По этой информации, Нацбанк (НБУ) требовал от держателей платежных терминалов не только отслеживать отправителей наличных платежей, но и получателей средств – держателей карт, на которые осуществляются переводы.

Нацбанк (НБУ) подчеркнул, что не вводил никаких новых требований по финансовому мониторингу и отметил, что информация, распространенная на основе определенного ресурса, не соответствует действительности.

Отмечено также, что с 2020 года банки и небанковские учреждения обязаны осуществлять надлежащую проверку клиентов, включая тех, кто вносит наличные деньги через терминалы для перевода средств.

Нацбанк (НБУ) также напомнил, что от всех участников финансового рынка требуется соблюдение требований законодательства, в частности Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

Также Нацбанк (НБУ) подчеркнул, что усиленный контроль за пополнением карт через терминалы был внедрен с 1 августа 2023 года, и теперь квитанции по операциям по внесению наличных денег должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Источник: sud.ua

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