Военный эксперт Сергей Грабский рассказал о атаках на командные пункты оккупантов на юге Украины. Об этом специалист поделился в интервью на канале "Сейчас".

"Я разговаривал с парнями и они говорят, что генерал Теплинский является одним из таких очень опытных командиров и его назначение может быть свидетельством того, что противник уделяет этому направлению много внимания. И соответственно реакция сил обороны законной и предвиденной - уничтожение командных пунктов", - рассказал эксперт, отмечая, что ВСУ охотятся на нового генерала, которого Россия назначила на войну в Украине.

Специалист добавил, что удары по командным пунктам вписывается в текущие реалии войны. ВСУ использует все возможные методы и оружие, чтобы уничтожать командные пункты, а также логистики и противника в тех местах, где силы обороны их могут достать. Поэтому под раздачу попал командный пункт "Днепр" и слава богу, что ВСУ нанесли удар по нему.

Нужно также понимать, что одного удара будет слишком мало для этого и необходимо наносить по несколько ударов в день, чтобы уничтожить и разбалансировать систему управления противника. Но это зависит только от тех ресурсов, которые Украина имеет, чтобы наносить подобные удары по подобным объектам. Но сказать, что ВСУ нанесли удар только из-за назначения нового генерала, не есть правильным.

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