Из-за роста тарифа на энергоресурсы в ноябре 2023 года расходы украинцев на электроэнергию будут выше, чем в ноябре 2022 года.

Начиная с 1 ноября 2023 года тариф на электроэнергию в Украине останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Это решение было объявлено после последнего пересмотра тарифа на электроэнергию летом.

Однако из-за роста тарифа на энергоресурсы в ноябре 2023 года расходы украинцев на электроэнергию будут выше, чем в ноябре 2022 года.

До этого момента граждане платили тариф на электроэнергию в размере 1,44 гривны за киловатт-час за первые 250 кВт-часов в месяц (затем 1,68 гривны за киловатт-час). Теперь расходы увеличились:

При потреблении 239 кВт-часов сумма в платежке увеличится с 344,16 гривны в ноябре 2022 года до 630,96 гривны в ноябре 2023 года.

Если ежемесячно тратить 300 кВт-часов, то сумма в платежке вырастет с 504 гривен в ноябре 2022 года до 792 гривен в ноябре 2023 года.

Также тариф на электроэнергию увеличится на затраты при использовании разных бытовых приборов:

Газовый котел, который в среднем тратит около 90 кВт-часов в месяц, приведет к увеличению расходов со 151,2 гривны в ноябре 2022 года до 237,6 гривны в ноябре 2023 года. Электрический бойлер, в среднем тратящий около 180 кВт-часов, приведет к увеличению расходов с 302,4 гривен в ноябре 2022 года до 475,2 гривен в ноябре 2023 года. Холодильник, который в среднем тратит около 23,33 кВт-часа, приведет к увеличению расходов с 39,19 гривен в ноябре 2022 года до 61,59 гривен в ноябре 2023 года.

Источник: OBOZ.UA

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