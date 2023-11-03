Украинский защитник Владимир Назаренко прокомментировал,какая ситуация под Бахмутом. Об этом эксперт рассказал в эфире "Фабрики новостей".

"Враг четко понимает - он хотел нас захватить за три дня, поэтому 24 февраля, когда началась большая война, они воюют на полную силу. Поэтому если где-то враг начал штурмовать, а где-то не идет в штурм, не потому, что он не хочет штурмовать", - рассказал военный.

Защитник добавил, что враг хочет это делать каждый день и каждый раз, когда имеет такую возможность. К тому же оккупанты обожают разные даты и к каждому празднику стараются сделать подарок своему диктатору. И это даже не в тех масштабах, что захватить Авдеевку, а сразу захватить Львов.

И сейчас идут мясные атаки россиян на Бахмутском направлении, где враг перекидывает новые резервы, чтобы уничтожить их ради пары метров продвижения вперед. При этом оккупанты используют свежих мобилизованных, которые не имеют должной подготовки и сразу там умирают в боя.

Поэтому четвертая бригада, в которой служит военный, уничтожает массово оккупантов, которые пытаются достичь успеха на этом направлении. И хоть россияне постоянно умирают, но их еще слишком много и мобилизация в России продолжается, куда приходят столько, сколько нужно для восполнения потерь.

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