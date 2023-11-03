Военный эксперт Олег Жданов ответил, будет ли получать Украина ракеты ATACMS еще. Об этом специалист рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"ATACMS будет поставляться на постоянной основе. Кстати, на мой взгляд, будет расширена линейка и мы еще можем получить осколочно-фугасную версию ракеты для того, чтобы мы могли разрушать объекты инфраструктуры, в том числе и Крымский мост и железнодорожный мост", - рассказал эксперт

Специалист добавил, что сейчас россияне строят новую железнодорожную ветку от Ростова до Бердянска. Поэтому вполне возможно, что Украина получит и для этих задач новую партию ракет. А то что будут поставляться ATACMS на постоянной основе, тут даже вопроса не стоит.

Также эксперт рассказал, что на текущий момент Россия не начала зимний террор в Украине. Оккупанты начнут действовать, когда температура упадет ниже нуля или будет около того. Именно в тот момент будет увеличиваться нагрузка на энергосистему Украины.

После начала падения температуры в Украине начнут больше вырабатывать тепловой энергии и именно тогда оккупанты начнут свой террор. А сегодня пока еще более менее теплая погода и она довольно сухая, так как дождей нет. Поэтому Украина имеет все возможности проводить ремонт своей энергосистемы, что будет нивелировать российские атаки украинской энергетики.

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