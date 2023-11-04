Мобилизация в Украине продолжается, эксперты говорят, что подходы к призыву нужно менять.

Мобилизация в Украине в разгаре, поэтому эксперты отмечают, что должен быть стопроцентный учет мужчин.

В частности, об этом сообщил военный эксперт Игорь Романенко.

Эксперт считает, что учет должен быть стопроцентным, потому что в противном случае будут фальсификации, коррупция и другие проблемы с мобилизацией в Украине.

"По моему мнению, сначала нужно учесть на 100% всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, всех. В защиту государства должны стать все", - считает эксперт.

Романенко отметил, что могут быть проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, болезни, поэтому необходимо разбираться, на какую должность назначать лицо в зависимости от обстоятельств и состояния здоровья.

"Но свою обязанность перед государством должен выполнять каждый. В том числе и военнообязанные женщины. Здесь вопрос – либо мы это сделаем, либо у нас возникнет большая угроза существованию нашего государства в условиях широкомасштабной войны", – заявил Игорь Романенко.

Украинцы отреагировали на мнение военного эксперта по мобилизации в Украине:

"Если у нас нет оружия, то наши солдаты просто пушечный щит... У нас нет такого ресурса",

"Да, но давайте начнем с депутатов, мажоров, сынов элиты, начальников... а почему имеют только, низы'' ? Кто больше всего воспользовался государством, тот пусть и первым его защищает. Покажите пример, власть!!!",

"Зачем делать эту мобилизацию, если ребят посылают на ноль с пустыми руками на мясо, перебьют всех, останутся только мажоры и депутаты. И конца края этой войны нет".

Источник: ТСН .

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