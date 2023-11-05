Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему наступают на Авдеевку? Потому что есть предпосылки, потому что Авдеевка в условиях полуокружения фактически, враг там близко и там линия разграничения еще с 2014 года. То есть это не то, что возникло ниоткуда. Поэтому они (россияне – Ред.) и активизировались там», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, россияне считали бы настоящим успехом, если бы смогла полностью окружить Авдеевку и захватить этот плацдарм. Как отметил Александр Мусиенко, именно поэтому российская армия предприняла наступательные действия именно на этом направлении и не оставляет попыток добиться успеха.

«Очевидно, наше командование это прочло и частично перебросило силы с южного направления, но не значительные, потому что на Мелитопольском направлении продолжается наступление. А здесь держат и стабилизируют ситуацию», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, Авдеевка является критически важным городом, эксперт поделился: «Огромное военное значение…».

Также Politeka сообщала, что оккупанты этим активно пользуются: эксперт назвал новую важную проблему для ВСУ на передовой.