Так, в столице начались работы по демонтированию советской звезды.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
В Киеве 4 ноября демонтируют один из советских символов, а именно звезду на Галицкой площади, бывшую площадь Победы.
На фото видны работы, ведущиеся у стелы, начат демонтаж советской звезды.
Украинцы поделились мнениями о демонтировании советской звезды в Киеве.
"Это как-то влияет на уровень жизни бюджетников и пенсионеров в Украине?",
"Деньги на ветер, лучше на ВСУ",
"Это как-то влияет на уровень жизни бюджетников и пенсионеров в Украине?",
"Как раз ко времени! Деньги в кармане надо отмыть",
"Сколько еще того хлама выметать, пришла война и все становится на места, нас долгие 30 лет перетягивали ра***и, теперь мы понимаем, что корень зла нужно было рубить в 1991 году. КОГДА у чиновников было НЕНАЧАСі", - пишут комментариях украинцы.
К слову, недавно сообщалось, что в Киеве решили обновить золотые купола Софийского собора за 80 миллионов.
Нацзаповедник "София Киевская" решила отремонтировать кровли, конструктивные системы и позолоту куполов Софийского собора.
Реставрация Софийского собора продлится 5 лет.
Кроме того, победителем тендера признано ООО "Метальная покрова групп" со стоимостью работ 79 млн 203 тыс грн.
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Напомним, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.
Как писала Politeka, на Волыни решили "вбухать" 145 миллионов на стадион и беговые дорожки: "Не хватает зрелищ?" .
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