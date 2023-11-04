В Киеве 4 ноября начались работы по демонтированию советской звезды.

Так, в столице начались работы по демонтированию советской звезды.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

В Киеве 4 ноября демонтируют один из советских символов, а именно звезду на Галицкой площади, бывшую площадь Победы.

На фото видны работы, ведущиеся у стелы, начат демонтаж советской звезды.

Украинцы поделились мнениями о демонтировании советской звезды в Киеве.

"Это как-то влияет на уровень жизни бюджетников и пенсионеров в Украине?",

"Деньги на ветер, лучше на ВСУ",

"Это как-то влияет на уровень жизни бюджетников и пенсионеров в Украине?",

"Как раз ко времени! Деньги в кармане надо отмыть",

"Сколько еще того хлама выметать, пришла война и все становится на места, нас долгие 30 лет перетягивали ра***и, теперь мы понимаем, что корень зла нужно было рубить в 1991 году. КОГДА у чиновников было НЕНАЧАСі", - пишут комментариях украинцы.

К слову, недавно сообщалось, что в Киеве решили обновить золотые купола Софийского собора за 80 миллионов.

Нацзаповедник "София Киевская" решила отремонтировать кровли, конструктивные системы и позолоту куполов Софийского собора.

Реставрация Софийского собора продлится 5 лет.

Кроме того, победителем тендера признано ООО "Метальная покрова групп" со стоимостью работ 79 млн 203 тыс грн.

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Напомним, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

Как писала Politeka, на Волыни решили "вбухать" 145 миллионов на стадион и беговые дорожки: "Не хватает зрелищ?" .

Также Politeka писала о махинациях на сумму 206 млн: на подлой схеме поймали чиновников "Укрзализныци", детали НАБУ.