Мобилизация в Украине, эксперт поделился мнением об усилении призыва и возможно ли мобилизовать всех.

Мобилизацию в Украине в ближайшее время могут ужесточить.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко решил поделиться мнением об усилении призыва.

"В любом случае, будут приняты соответствующие решения по усилению мобилизации", — считает Коваленко.

В то же время военный эксперт не разделяет мнение, что мобилизованные в Украине будут все мужчины, в том числе из-за того, что, к сожалению, в нашей стране есть определенное число тех, кто непригоден к защите государства.

Военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук добавил, что очередная волна мобилизации в Украине сейчас очень необходима.

"Потребность в свежих силах на фронте огромная — мы уже заканчиваемся. Люди на войне, к сожалению, погибают, а есть еще и раненые. Лично я сейчас с травмой нахожусь не в армии, а в госпитале, и кто-то вместо меня выполняет мою работу" ", – говорит Козинчук.

"...уменьшить количество депутатов, и может половину на фронт отправить, а еще очень много министров и чиновников в стране - это настоящие украинцы, они не с улицы, будут хорошо страну защищать, именно они смогут одержать победу",

"Не подберу одного, почему эксперты не возьмут оружие в руки и не покажут на примере как нужно воевать, они же эксперты из всего, может бы хоть польза была, кроме пустых разговоров",

"Все верно, какие исключения пусть, берут народных депутатов в пример, с их наворованным состоянием, а дальше, уже всех остальных!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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