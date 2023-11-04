Ратновская территориальная внештатная военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе без ограничений, но в ТЦК он не явился.

Мобилизация в Украине продолжается из-за развязанной Россией войны и не все мужчины готовы служить в ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов. В частности, на Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что был пьян. Уроженца села Самары за уклонение от мобилизации.

Сообщается, что 5 мая 2022 года Ратновская территориальная внештатная военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе без ограничений.

Однако 20 июня 2023 в 18:00 он не явился в пункт сбора перед отправлением в воинскую часть для прохождения военной службы по мобилизации.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он рассказал, что получил повестку в Ковеле по поводу обязательной явки во Второй отдел Регионального центра территориальных сил и контроля за призывниками для последующей отправки в воинскую часть.

Однако отметил, что не явился в установленную дату, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также подчеркнул, что проживает вместе со своей пожилой матерью, которой занимается, но не имеет оснований для получения отсрочки от призыва. Он выразил искреннее раскаяние за совершенное и просил строгого наказания.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам тюрьмы, однако решение суда предполагало, что он может быть освобожден от отбывания наказания, если в течение года испытательного срока не совершит новое уголовное правонарушение.

Источник: volyn24.com.

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