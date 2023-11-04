В НБУ отмечают, что сейчас наблюдается увеличение количества компаний, которые испытывают проблемы.

Украина наблюдает увеличение экономической активности, отмечаемой нарастающим уровнем занятости среди граждан. Однако влияние кризиса на рынке труда, вызванного полномасштабной агрессией России, будет оставаться заметным по меньшей мере до 2024 года. В НБУ рассказали , как меняется рынок труда в Украине.

Как объясняют в НБУ, спрос на работников усиливается, в частности, с приходом весны, но сейчас в основном связан с сезонными факторами. Процесс обновления рынка труда проходит неравномерно в зависимости от отраслей и регионов, что отражает структурные изменения в экономике Украины.

В НБУ отмечают, что сейчас наблюдается увеличение количества компаний, которые испытывают проблемы с поиском квалифицированных работников, но оценки варьируются в зависимости от отраслей деятельности. На данный момент наиболее часто указываются проблемы в строительных компаниях и предприятиях перерабатывающей промышленности. Эти тенденции свидетельствуют о значительных структурных неравновесиях на рынке труда и сложную ситуацию.

В то же время НБУ отмечает, что предприятия в течение 2023 года либо не увеличивали численность работников (51% респондентов), либо даже сокращали ее (35% респондентов, в среднем на 6%).

Также заметен спад количества резюме на специализированных веб-сайтах для поиска работы. Причиной является ограниченное предложение из-за миграции и мобилизации, а также роста общего уровня занятости среди населения.

По данным НБУ, уровень безработицы уменьшается, но все же остается выше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на рост численности неактивного населения, возросший почти до 45% в июне и сентябре, по сравнению с менее чем 40% в марте и конце 2022 года.

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