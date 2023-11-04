Клиенты "ПриватБанк" выражают возмущение из-за ограниченной возможности обмена долларов на наличные. Банк рекомендует клиентам использовать предзаказ валюты, однако существует ограничение на минимальную сумму обмена – не менее 300 долларов. Дополнительно клиенты утверждают, что это не помогает и они получают "старые" доллары при обмене. Такие сообщения можно увидеть на специализированном сайте Минфина .

В частности, клиентка "ПриватБанк" рассказала, что не раз делала заказ долларов на кассе. Первый раз ей предложили долларовые купюры старого образца, а нового вообще не было. Второй раз, при посещении банка, ей давали поврежденные долларовые купюры нового образца – у них были пятна. В третий раз у клиентки "ПриватБанк" также появились проблемы, хотя она сделала предварительный заказ банкнот.

"Третий раз обращаюсь в отделение! Кассир мне сообщает, что может выдать только часть от моей заказанной новыми купюрами, а все остальное старыми, при этом она вычислила сумму, которую могу мне предоставить на калькуляторе, из чего я делаю вывод, что заказанная мною сумма Есть В КАССЕ! И я получила, только 40% процентов!", - жалуется клиентка "ПриватБанк".

На это представители банка "ПриватБанк" отметили, что все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

Другой клиент "ПриватБанк" жалуется на ту же проблему. Он в течение недели заказывает доллары для снятия со счета, но привозят только старый никому ненужный хлам.

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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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