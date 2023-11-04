Введение штрафов за нарушение комендантского часа направлено на обеспечение соблюдения ограничений в военный период.

В связи с введением в Украине военного положения, правительство установило комендантский час, который со временем стал сокращаться в разных регионах страны. По прошествии времени некоторые граждане начали нарушать это ограничение и выходить на улицы во время ее действия.

В связи с этим в Украине рассматривается вопрос о возможном штрафовании лиц, нарушающих комендантский час. Законопроект №10195 был зарегистрирован в Верховной Раде для дальнейшего рассмотрения и принятия.

Во время телемарафона "Единые новости", представитель Национальной полиции Украины, Елена Бережная, предоставила информацию о возможном механизме штрафования лиц, нарушающих требования комендантского часа.

За нарушение комендантского часа гражданам предусмотрены штрафы от 8500 до 17 000 гривен, а для предприятий – от 51 000 до 102 000 гривен.

В случае повторного нарушения комендантского часа штраф составит от 17000 до 34000 гривен для граждан и от 170000 до 340000 гривен для предприятий.

В то же время, существуют категории лиц, которым разрешено находиться на улице во время комендантского часа при наличии соответствующих пропусков, например, работникам критической инфраструктуры.

Таким образом, введение штрафов за нарушение комендантского часа направлено на обеспечение соблюдения ограничений в военный период.

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