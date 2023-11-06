Военный эксперт Юрий Федоров рассказал, какие цели теперь преследует путин. Об этом эксперт поделился в интервью с Евгением Киселевым.

"Цели, которые он сформулировал, они менялись. В начале, как было сказано, денацификация, под чем понималось уничтожение национально мыслящей части общества в Украине. Демилитаризация, то есть существенные ограничения на военный потенциал", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что уже сегодня у путина уже достаточно противоречивые заявления, в которых он уже несколько раз ссылался на стамбульские договоренности. Они были подписаны по словам Кремля еще тогда и были выгодны для россии. Но после этого случилась Буча и угроза для Киева миновала, поэтому Украина отказалась от выполнения предложенных требований.

При этом специалист добавил, что не стоит серьезно воспринимать статью Саймона Шустера в журнале Тайм. Хоть многие и подумали, что такая позиция у властей США, раз это вышло в такой престижной газете, но это не так.

Американская пресса не согласовывает публикации с Белым Домом и подобные статьи могут разве что отражать мнение самого журналиста или максимум редакции издания. Поэтому ни Блинкен, ни Саливан не читали эту публикацию до выхода в печать, как это распространено было в Советском Союзе, а сейчас в России, где вся пресса контролируется государством.

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