Военный эксперт Виктор Ягун прокомментировал ядерные испытания России и прекратит ли она пугать своим оружием мир. Об этом специалист поделился на канале "Сейчас".

"Нет, это единственный аргумент, который у них остался. И они будут его использовать до последнего и исключить, что они в какой-то момент, что им не стукнет в голову использовать какой-то небольшой заряд на территории боевых действий никто не может. Поэтому к сожалению имеем то, что имеем", - рассказал Ягун.

Эксперт добавил, что Россия на текущий момент остается изгоями среди мирового сообщества. Ведь с ними пытались разговаривать потенциальные союзники, которые просили быть более сдержанными и не переводить риторику в другую плоскость.

Если они действительно используют ядерное оружие против неядерного государства - это будет последнее, что они смогут в принципе сделать. Тогда уже никто не поверит, что оккупанты за мир во всем мире.

К сожалению, сейчас мир и находится на этой границе, когда непонятные люди могут нажать на условную кнопку, чтобы запустить ядерное оружие. При этом надеются, что кто-то в цепочке может не выполнить приказ, чтобы запустить ядерное оружие по Украине, можно. Но это больное общество, от которого можно ожидать всего чего угодно. Поэтому нужно быть готовыми ко всем вариантам развития событий.

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