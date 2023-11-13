Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки посетили Свято-Покровский монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Ракошино Мукачевского района, чтобы вручить повестки священнослужителям. Однако настоятель храма Митрофан (Шимон) атаковал их с бранью.
По информации местных СМИ, настоятель монастыря мешал военным выполнять свои обязанности и высказался о них в грубой и оскорбительной манере.
В общении Митрофан (Шимон) оскорбил работников военного комиссариата, используя русский жаргон, называя их "жуликами" и "безбожниками". Он также обвинял военных в том, что они, казалось бы, были пьяны и жестокие взялись за людей на территории монастыря.
Но эти обвинения были опровергнуты. Журналисты рассказывают, что военные были удивлены поведением настоятеля и пытались объяснить Митрофану Шимону цель своего визита в монастырь. Интересно, что Митрофан Шимон, 50-летний настоятель, также избран депутатом Великолучковской объединенной территориальной общины на местных выборах, где он представлял запрещенную пророссийскую Закарпатскую областную организацию политической партии "Оппозиционная платформа – при жизни".
Шимон известен как среди духовенства УПЦ МП, так и местной элиты. Он славится своей высокомерностью и нецензурной речью. Помимо своей духовной деятельности, московский священник владеет большим фермерским хозяйством, приносящим ему значительный доход. У Шимона также есть многочисленные дорогие автомобили.
Источник: Mukachevo.net.
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