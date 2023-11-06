Министерство обороны Украины заказало обложки для личных дел военнослужащих на сумму около 20,4 миллиона гривен. По данным СМИ, цена одной такой обложки может составить около 2,900 гривен. Цены завыщены в восемь раз. Эта информация касается государственных закупок, опубликованных в системе Prozorro.

Однако Минобороны утверждает, что реальная цена в рамках тендера составляет 351 гривну, даже если эта цена может быть завышена.

Представители Минобороны объяснили, что цена примерно 2,900 гривен определялась на основании количества товаров в первом лоте заказа, которых было 7,000 единиц, при том, что всего было четыре лота. Отметим, торги за третий и четвертый лоты не состоялись из-за отсутствия предложений.

Скандальный тендер приостановили. Минобороны планировало приобрести более 58 000 обложек. Средняя ожидаемая стоимость одной обложки по таким расчетам составляет 351 гривну. Однако даже эта цена будет проверена. Министерство обороны обещало провести внутренний аудит и заключить контракты с поставщиками только после завершения проверки. Внутренней службе аудита уже удалось установить, что подобные обложки можно приобрести по более низкой цене.

К примеру, обложку для личного дела Минобороны с тиснением можно найти в онлайн-продаже за 225 гривен. И эта цена в розницу, следовательно, в рамках государственного тендера цена на единицу товара должна быть даже ниже.

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