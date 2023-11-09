Стало известно о случае злоупотребления бывшим заместителем Министра обороны Украины, занимавшим должность с 2021 по 2023 год. Это должностное лицо подозревается в растрате почти 1 миллиарда гривен государственных средств. Подробности были сообщены в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, в 2022 году бывший заместитель Министра обороны Украины и его подчиненный, занимавший должность ТИО Директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны, в июне 2022 года устроили приобретение военного имущества для Министерства без проведения лабораторных испытаний внешним видом.

Этот упрощенный подход к принятию военного имущества в дальнейшем послужил основанием для заключения контрактов Министерством с турецкой компанией на поставку низкокачественной зимней военной формы одежды, в частности, курток и брюк ветровлагозащитных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая не отвечала требованиям технических характеристик. Общая сумма таких контрактов составила около 1 миллиарда гривен.

В результате выполнения этих соглашений государственные средства в очень большом объеме были уплачены на счета турецкой компании, при этом для нужд Вооруженных Сил Украины была поставлена ​​военная форма низкого качества.

Оба подозреваемых сейчас находятся под стражей. Им грозит наказание от лишения свободы на срок до 12 лет вместе с конфискацией имущества. Следствие проводилось под руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

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