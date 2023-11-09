Стало известно о случае злоупотребления бывшим заместителем Министра обороны Украины, занимавшим должность с 2021 по 2023 год. Это должностное лицо подозревается в растрате почти 1 миллиарда гривен государственных средств. Подробности были сообщены в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, в 2022 году бывший заместитель Министра обороны Украины и его подчиненный, занимавший должность ТИО Директора Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны, в июне 2022 года устроили приобретение военного имущества для Министерства без проведения лабораторных испытаний внешним видом.
Этот упрощенный подход к принятию военного имущества в дальнейшем послужил основанием для заключения контрактов Министерством с турецкой компанией на поставку низкокачественной зимней военной формы одежды, в частности, курток и брюк ветровлагозащитных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая не отвечала требованиям технических характеристик. Общая сумма таких контрактов составила около 1 миллиарда гривен.
В результате выполнения этих соглашений государственные средства в очень большом объеме были уплачены на счета турецкой компании, при этом для нужд Вооруженных Сил Украины была поставлена военная форма низкого качества.
Оба подозреваемых сейчас находятся под стражей. Им грозит наказание от лишения свободы на срок до 12 лет вместе с конфискацией имущества. Следствие проводилось под руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.
Последние новости Украины:
Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца на мобилизацию.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку рф, что решили в суде.
Также писала Politeka, бойцам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.