Мужчина объяснял, что хочет пройти медицинское освидетельствование, потому что во время ВЛК ему "только печати проставили".

5 ноября в сети появилось видео, на котором видна попытка работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Хмельницкой области забрать мужчину из больницы в военкомат.

В записи видно, как мужчина объясняет военкомам, что просто хочет пройти медицинское освидетельствование и получить направление на обследование. Он обещает явиться в ТЦК на следующее утро. ТЦК в Хмельницкой области оставило официальный комментарий о скандале на странице в Фейсбуке.

Они отметили, что со стороны военнослужащих не было совершено никаких противоправных действий в отношении данного лица. Также утверждается, что видео, опубликованное в сети 5 ноября, показывает лишь часть события. Не хватает контекста, чтобы полностью понять, что произошло в этой ситуации и какие события предшествовали попытке работников ТЦК забрать мужчину в военкомат.

Также в заявлении указано, что оповещение граждан о призыве осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенных в ТЦК и СП для прохождения службы. Эти военнослужащие признаны ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий.

Заключительно, в заявлении высказано возмущение активностью "врага, активистов и блоггеров" в информационном пространстве с целью дискредитации и распространения дезинформации о ТЦК. Граждане призывают быть осторожными, сохранять самоконтроль и воздерживаться от распространения эмоционально заряженной информации в социальных сетях, а также проверять и не распространять сомнительные новости из сомнительных источников.

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