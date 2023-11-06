В Киеве решили отреставрировать купола Софийского собора за 80 миллионов.

Финансирование этих мер предусматривается за счет государственных и благотворительных средств, а также специального фонда. Планируется, что реставрация куполов будет продолжаться до 2028 года.

Большинство украинцев считают, что нужно отменить этот тендер – таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Эта инициатива не нашла поддержки среди граждан Украины. В контексте обсуждения нецелесообразности выделения средств на реставрацию условий оружия и специального оборудования для армии во время войны, Союз ветеранов войны обратился в Госаудитслужбу с требованием пересмотреть эту инициативу.

В обращении Союза ветеранов войны отмечается, что в условиях конфликта Сил обороны Украины необходимо снабжать их оружием и оснащением. Поэтому выделение бюджетных средств на вышеупомянутые реставрационные работы считается неуместным и неэффективным использованием бюджетных ресурсов, которые должны быть в первую очередь направлены на нужды армии.

Такое же мнение разделяют и рядовые украинцы. Опрос украинцев показал, что многие призывают отменить реконструкцию куполов Софийского собора за 80 миллионов. В частности, 34,8% граждан считают неуместной реконструкцию во время войны, а 36% в это время выступают за реконструкцию и только за средства спонсоров. При этом 15,4% украинцев затруднились ответить на этот вопрос. Между тем, 13,8% поддерживают скандальный ремонт за государственные средства.

Стоит также отметить – 54% украинцев слышали об этой ситуации. Также 14,6% опрошенных что-то об этом слышали и подробностей не знают, а 31,3% вообще никогда не слышали о скандале вокруг реконструкции куполов Софийского собора.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology" методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины).

Период сбора данных: 4 ноября 2023 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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