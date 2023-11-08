Военный эксперт Евгений Дикий прокомментировал происходящее в Керчи, где был поражен новый российский корабль, который мог выпускать до восьми ракет "Калибр" одновременно. Об этом он рассказал в интервью на канале "Сейчас".

"Потеря такого корабля для них является очень серьезной. Ну а то, где они его потеряли, я представляю какая там паника в кабинетах", - сказал эксперт.

Специалист добавил, что стоит вообще поглядеть на это с исторической точки зрения. Изначально оккупанты контролировали полностью Черное море, а Украина готовилась отбивать десант в Одессе. После этого ВСУ отогнали за 300 километров россиян ракетами "Нептун" и "Гарпун".

Но все время корабли находились в море за границей в 300 километров и могли начать ракетную атаку Украины. После этого ВСУ начали доставать их морскими дронами и достали настолько сильно, из-за чего оккупантам пришлось поменять не просто тактику, а стратегию использования флота.

Теперь оккупанты партизанять только в Черном море. Их флот постоянно прячется в гаванях и только время от времени выходят в море, чтобы нанести ракетный удар и снова спрятаться в безопасном месте. После этого ВСУ приступило к уничтожению кораблей уже в гаванях.

Для этого необходимо было уничтожить ПВО Крыма, после чего были ликвидированы два корабля в Севастополе. А после этого следовало уничтожение корабля в Новороссийске, а теперь уже в Керчи.

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