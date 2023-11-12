Такая украинская монета в 2 копейки принесет вам 250 долларов, что составляет 8 800 гривен.

Среди украинских нумизматов популярны монеты с разными особенностями, придающими им ценность. Редкие даты, интересные свойства и год чеканки – все эти детали привлекают внимание экспертов. На специализированном сайте Violity рассказали, какая украинская монета стоит около 250 долларов и в чем ее главная особенность.

На одном из аукционов продавец из Тернополя разместил редкий лот – монету номиналом 2 копейки. С первого взгляда она может показаться обычной. Однако ее ценность состоит в дате чеканки.

Основной признак ценности этой монеты – это дата на аверсе. Кроме того, эти две копейки были изготовлены из нержавеющей стали, поэтому их называют "магнитными", поскольку монеты притягиваются к магниту.

Основная редкость заключается в том, что эти монеты имеют классификацию 1ДА по каталогу нумизматов. Эта маркировка указывает на редкость 2-копеечных монет, чеканенных в 2003 году.

В тот момент монеты 2 копейки с датой "2003" планировали выпустить в обращение в ограниченном количестве для годовой коллекции. Но план изменился, и некоторые монеты с этой датой попали в обращение. Поэтому их тираж был очень ограничен, и сейчас найти такую ​​монету довольно сложно. С 2019 года монеты 2 копейки были выведены из обращения, что сделало их еще более редкими. Поэтому коллекционеры пересаживают свои копилки, надеясь найти ценные образцы.

Владелец этой монеты оценил ее примерно в 250 долларов, что составляет 8 800 гривен. Он не планирует торговаться ценой и готов сберечь этот редкий экземпляр в своей коллекции.

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