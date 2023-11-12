Мобилизация в Украине, адвокат рассказал, могут ли призывать мужчин до 25 лет, ранее не проходивших службу.

Мобилизация в Украине, принят проект, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на военном учете от 27 до 25 лет.

Известно, что Рада 30 мая 2023 приняла соответствующий проект №9281.

Таким образом, возраст призыва в армию в Украине снизился до 25 лет, но в разгар мобилизации в Украине мужчин до 25 лет, не служивших в армии и имеющих статус призывника, могут призвать только по их желанию.

В то же время, военнообязанные, имеющие соответствующий возраст подлежат мобилизации в Украине согласно действующему законодательству.

Об этом заявил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, призывник и военнообязанный – разные категории.

Призывники приписаны к призывным участкам и подлежат призыву или еще не проходили срочную службу.

Военнообязанные, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других формирований на особый период и выполнения работ по обеспечению обороны государства.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных», - сообщил юрист.

Поэтому если мужчина до 25 лет не служил армии, мобилизовать его на военную службу не смогут.

Украинцы отеагировали на новость об уменьшении предельного возраста пребывания мужчин на военном учете в разгар мобилизации в Украине:

"Откуда у них уверенность что достаточно подписать какие-то бумаги и все бегом начнут это выполнять?Для этого необходимо десятилетие планомерной военной и психологической подготовки общества. Бюрократически можно создать только "загра***яды" и военно-полевые суды",

"Пора организовать мобилизацию из элиты. Пусть выполнят свой долг перед родиной",

"Так как раз сынки депутатов, барыг и клоунов подлежат этому учету, если сами барыги не идут себя защищать! А матери обычных людей не рожали детей, чтобы с молодой не видя еще жизни...".

Источник: Факты.

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