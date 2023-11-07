На Полтавщине участник АТО отказался после получения повестки отказался от мобилизации, потому что "напился и проспал". На суде мужчина вину признал и раскаялся. Об этом идет речь в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.

В материалах дела сообщается, что согласно решению Козельщинского районного суда Полтавской области, 23 августа 2023 военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала мужчину годным к службе в армии. Муж должен был явиться в военкомате 29 августа для отправки на военную службу, но уклонился от этого обязательства.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что "прошел ВЛК еще в ноябре прошлого года, но не выполнил повестку, полученную в августе текущего года, поскольку на предыдущий день употребил алкоголь, уснул и не мог быть разбужен для своей отправки в военкомат".

Он также добавил, что работник сельского совета согласился подвести его к военкомату во время обеда, но отказался от этой возможности.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы, но этот реальный срок был сокращен до двух лет испытательного срока.

Источник: ТСН.

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