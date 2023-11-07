Это несчастное событие не единственный случай аварии на блокпоста в Киеве.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил военную Государственную пограничную службу, которая совершала службу на блокпоста. Подробности были сообщены в пресс-службе Нацполиции.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 6 ноября, в Деснянском районе столицы. Водитель автомобиля "Рено" наехал на военную женщину, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Военная оказалась под колесами автомобиля.

По предварительным данным следователей, 66-летний мужчина двигался по Броварскому проспекту со стороны города Бровары в направлении города Киев. Проверка состояния опьянения с помощью алкотеста показала, что водитель был трезв.

Согласно информации, военная получила средней тяжести телесные повреждения в результате ДТП.

Полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, касающееся нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшего телесные повреждения потерпевшего средней тяжести. В рамках уголовного производства правоохранители расследуют все обстоятельства ДТП.

Это несчастное событие не единственный случай аварии на блокпоста в Киеве. В октябре произошла подобная ситуация, когда автомобиль на блокпосту столкнулся с военным, который, к сожалению, скончался от полученных травм на месте происшествия.

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