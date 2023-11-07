В Киевской области бесследно исчезла девочка, полиция бросила все силы на поиски ребенка.

Полиция Киевской области разыскивает 14-летнюю Веру Болтаг из Здоровки.

Как информирует пресс-служба полиции, 7 ноября поступило сообщение от матери об исчезновении ее дочери.

На поиски девушки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.

Приметы пропавшей Веры: рост около 160 сантиметров; светло-русые короткие волосы, карие глаза.

В день исчезновения была одета в куртку черного цвета, бежевые кроссовки.

В полиции просят украинцев, если у вас есть любая информация о местонахождении ребенка, пожалуйста, сразу сообщите об этом на спецлинию "102" или в Обуховское управление полиции Киевщины по телефону: (068) 115-96-84.

К слову, мальчик перестал выходить на связь, на Днепропетровщине родные не теряют надежду найти юного Даню, фото и приметы.

Известно, что 6 ноября ориентировочно в 5:30 утра 15-летний Корсун Даниил отправился со своего места жительства, и к настоящему моменту его местонахождение остается неизвестным.

О загадочном исчезновении несовершеннолетнего парня было доложено правоохранительным органам.

По данным полиции, характеристики Корсуна Даниила следующие: рост 183 см, худощавое телосложение, короткие темные волосы, и карие глаза. В момент исчезновения он был одет в костюм камуфляжный.

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