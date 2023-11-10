На судебном заседании обвиняемый рассказал, почему отказался от отправки в воинскую часть.

На Львовщине мужчина получил срок из-за неявки в военкомат. Сообщается, что во Львовской области суд вынес решение, в котором признал мужчину виновным в отказе от мобилизации. Военнообязанный, получив повестку, не посетил военкомат.

Согласно приговору, мужчина в мае 2023 года появился на призывном участке, успешно прошел военно-врачебную комиссию и был признан здоровым и пригодным для военной службы. После этого его следовало направить в воинскую часть, но он свернул повестку. В отношении него было возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва.

На судебном заседании обвиняемый рассказал, что отказался от отправки в воинскую часть из-за страха перед службой в районе боевых действий, где он опасался стать легкой мишенью для врага. Также он подчеркнул, что его здоровье и масса в 49 кг не позволяют ему быть полезным на фронте.

Обвиняемый также отметил, что к объявлению в Украине военного положения он был непригоден для военной службы в мирное время и ограничен пригодным в военное время.

Суд признал мужчину виновным в отказе от мобилизации и назначил ему срок. Мужчина должен провести три года заключения. Против этого решения может быть подана апелляция.

Источник: ТСН.

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