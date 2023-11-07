Клиенты "ПриватБанк" теперь имеют возможность пополнить свою банковскую карту, даже если нет вблизи терминала. Эта новая возможность была объявлена ​​на вебпортале "ПриватБанк".

Для пополнения карты можно воспользоваться терминалом самообслуживания или банкоматом, но иногда они могут быть недоступны поблизости. Однако магазины и АЗС с терминалами на кассе всегда рядом. ПриватБанк планирует расширить сеть таких партнеров для удобства клиентов.

Сервис "Пополнение на кассе" позволяет клиентам внести наличные в торговой точке. Клиент передает наличные деньги кассиру, а тот использует POS-терминал для осуществления операции.

Минимальная сумма пополнения карт "ПриватБанк" составляет 20 гривен, а максимальная - 5000 гривен.

Также "ПриватБанк" будет принимать у украинцев изношенные купюры иностранной валюты - в частности доллары - и обменивать их на новые по принципу инкассо. То есть, за отдельную плату. Отмечается, что тариф на такой обмен составляет 10% от обмениваемой суммы.

В "ПриватБанке" также предупредили - у украинцев есть риск получить фальшивые доллары, поскольку в 2022 году среди всех иностранных валют, предоставляемых мошенниками гражданам, наиболее распространены были американские доллары. Важно отметить, что чаще всего фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.