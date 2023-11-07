Клиенты "ПриватБанк" теперь имеют возможность пополнить свою банковскую карту, даже если нет вблизи терминала. Эта новая возможность была объявлена на вебпортале "ПриватБанк".
Для пополнения карты можно воспользоваться терминалом самообслуживания или банкоматом, но иногда они могут быть недоступны поблизости. Однако магазины и АЗС с терминалами на кассе всегда рядом. ПриватБанк планирует расширить сеть таких партнеров для удобства клиентов.
Сервис "Пополнение на кассе" позволяет клиентам внести наличные в торговой точке. Клиент передает наличные деньги кассиру, а тот использует POS-терминал для осуществления операции.
Минимальная сумма пополнения карт "ПриватБанк" составляет 20 гривен, а максимальная - 5000 гривен.
Также "ПриватБанк" будет принимать у украинцев изношенные купюры иностранной валюты - в частности доллары - и обменивать их на новые по принципу инкассо. То есть, за отдельную плату. Отмечается, что тариф на такой обмен составляет 10% от обмениваемой суммы.
В "ПриватБанке" также предупредили - у украинцев есть риск получить фальшивые доллары, поскольку в 2022 году среди всех иностранных валют, предоставляемых мошенниками гражданам, наиболее распространены были американские доллары. Важно отметить, что чаще всего фальшивыми оказывались банкноты крупных номиналов.
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Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.