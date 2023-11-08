Мобилизация в Украине, от остроты зрения и глаз военнообязанных глаз могут признать пригодными, ограниченно пригодными или непригодными к службе.

Непригодны к мобилизации в Украине со снятием с военного учета граждане, у которых:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже,

острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Непригодны к службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время те военнообязанные, в которых:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше,

острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0, 1.

ВЛК должна определить пригодность или ограниченную пригодность военнообязанного к службе, если острота зрения одного глаза меньше 0,1, а острота другого глаза с коррекцией 1,0.

Также, если у военнообязанного есть сложный гиперметропический астигматизм или амблиопия.

Военнообязанный, имеющий хроническую сосудистую оптическую нейропатию, должен пройти ВЛК, чтобы определить специфику заболевания.

Непригодны граждане с хронической сенсорно-моторной или автономной нейропатией. Ограниченно пригодными – мужчины с дистальной нейропатией с болевым синдромом.

"Инвалидов, слепых, глухих можно, а мажоров, детей чиновников нет? почему?",

"Те, кто решил оценивать зрение с кореецией, наверное, никогда не носили очки или линзы. Я в домашних условиях за год несколько пар очков ломаю, а как бы были на фронте? Без очков не вижу дальше вытянутой руки, если что",

"Что делает государство, чтобы мотивировать людей? Правильно, развивает коррупцию, откаты, отмывание бабла! За 2 года войны, нет ни своего производства фпв дронов, ни заводов по производству оружия, арт снарядов... все держится благодаря народу и волонтерам!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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