Обычно пострадавшими от этих аферистов становятся люди, испытывающие эмоциональный стресс.

Мошенники пользуются новой схемой обмана и овладевают целыми квартирами. В Запорожье правоохранители раскрыли новый случай обмана, в котором мошенники завладели квартирами своих жертв в обмен на аренду меньшей площади.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Такую схему использовали так называемые "черные" риелторы. Обычно пострадавшими от этих аферистов становятся люди, испытывающие эмоциональный стресс. В этом конкретном случае потерпевшим оказался одинокий мужчина, недавно потерявший близкого человека.

Мошенники предложили ему обменять двухкомнатную квартиру на меньшее жилье с доплатой. Согласившись на это соглашение, мужчина получил новое жилье, которое не отвечало необходимым бытовым условиям и было арендовано.

После того, как потерпевший обратился в полицию, были установлены лица, совершившие обман, и проведены обыски. Оказалось, злоумышленники проживают в Запорожье и Киеве. У них изъяты мобильные телефоны, документы и другие материалы, подтверждающие их преступную деятельность.

Обоим подозреваемым было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Им были избраны меры пресечения - домашний арест с 19:00 до 07:00.

Кроме того, полиция расследует, причастны ли эти подозреваемые к другим подобным преступлениям. Им грозит до пяти лет заключения.

Как предотвратить обман при аренде жилья:

Убедитесь, что вы общаетесь с владельцем квартиры и можете проверить документы, подтверждающие его право на собственность. Получите доверенность от собственника на подписание договора аренды. Это защитит ваши права и безопасность. Поддерживайте быстрый контакт с владельцем через телефон или мессенджеры. Заключенный договор аренды должен содержать список всей мебели и техники в квартире. Убедитесь, что все работает правильно, и зафиксируйте любые дефекты. Сравните цены на аренду с другими предложениями на рынке. Сохраняйте копии всех документов и переписку с владельцем недвижимости. Это может оказаться полезным при возникновении проблем. Будьте осторожны и внимательны. Слишком низкая цена, отсутствие телефонной связи или давление на предоплату могут быть признаками обмана.

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