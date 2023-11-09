Мошенники пользуются новой схемой обмана и овладевают целыми квартирами. В Запорожье правоохранители раскрыли новый случай обмана, в котором мошенники завладели квартирами своих жертв в обмен на аренду меньшей площади.
Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
Такую схему использовали так называемые "черные" риелторы. Обычно пострадавшими от этих аферистов становятся люди, испытывающие эмоциональный стресс. В этом конкретном случае потерпевшим оказался одинокий мужчина, недавно потерявший близкого человека.
Мошенники предложили ему обменять двухкомнатную квартиру на меньшее жилье с доплатой. Согласившись на это соглашение, мужчина получил новое жилье, которое не отвечало необходимым бытовым условиям и было арендовано.
После того, как потерпевший обратился в полицию, были установлены лица, совершившие обман, и проведены обыски. Оказалось, злоумышленники проживают в Запорожье и Киеве. У них изъяты мобильные телефоны, документы и другие материалы, подтверждающие их преступную деятельность.
Обоим подозреваемым было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Им были избраны меры пресечения - домашний арест с 19:00 до 07:00.
Кроме того, полиция расследует, причастны ли эти подозреваемые к другим подобным преступлениям. Им грозит до пяти лет заключения.
Как предотвратить обман при аренде жилья:
- Убедитесь, что вы общаетесь с владельцем квартиры и можете проверить документы, подтверждающие его право на собственность.
- Получите доверенность от собственника на подписание договора аренды. Это защитит ваши права и безопасность.
- Поддерживайте быстрый контакт с владельцем через телефон или мессенджеры.
- Заключенный договор аренды должен содержать список всей мебели и техники в квартире. Убедитесь, что все работает правильно, и зафиксируйте любые дефекты.
- Сравните цены на аренду с другими предложениями на рынке.
- Сохраняйте копии всех документов и переписку с владельцем недвижимости. Это может оказаться полезным при возникновении проблем.
- Будьте осторожны и внимательны. Слишком низкая цена, отсутствие телефонной связи или давление на предоплату могут быть признаками обмана.
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.