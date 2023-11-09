Военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал, какую зиму стоит ожидать Украине в будущем году. Об этом специалист поделился в комментарии Politeka Online.

"К сожалению, полегче, на мой взгляд, может не быть, поскольку противник восстановил фактически до уровня начала войны производство высокоточного ракетного оружия. Уже более 800 единиц россия имеет на текущий момент. Также есть поставки новых ракет и по совокупности выходит немало ракет, чтобы производить нанесение воздушных ударов", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что потенциал противовоздушной обороны Украины возрос и власти сейчас арендуют на зимнее время дополнительные комплексы ПВО. Другая сторона вопроса - это проекты совместные с США, благодаря которым удается выстроить единую систему противовоздушной обороны Украины.

Таким образом одни системы будут действовать на коротких дистанциях, а другие на дальних. И если с первой частью у Украины нет особых проблем, то комплексы, которые способны поражать цели на средних и дальних дистанциях еще необходимы Украине.

Также есть проблема с уничтожением самолетов противника на больших высотах. Они запускают управляемые бомбы, нанося удары по прифронтовым населенным пунктам. Самое простое решение вопроса - это поставка истребителей, чтобы иметь возможность закрыть небо.

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