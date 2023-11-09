Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на южном фронте Украины. Об этом специалист поделился в эфире ютуб-канала "Сейчас".

"Самый неблагоприятный для россиян участок фронта - это Херсонско-Крымское направление. Все из-за того, что это практически готовый оперативный мешок (окружение), которое можно организовать и пересечь сухопутный коридор в Крым и уничтожив Керченский мост", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что после этого вся российская группировка переходит в полное окружение, сколько бы их там не было. Уничтожение военных объектов дальними средствами поражения приведет к тому, что российская армия в этом мешке становится не боеспособной.

После того, как у них закончатся боеприпасы, а их хватает обычно на полтора-два месяца, а основные запасы закончаться уже через полторы-две недели. То есть, если армейские запасы выбить, а они всегда находятся на больших складах, то у российской армии на руках останется максимум стрелковое оружие.

Поэтому в такой последовательности выполняя задачи, освободить Крым, а потом все остальное, есть большая вероятность того, что к концу следующего года можно закончить основные боевые действия. И Крым в этом плане является самым простым вариантом для освобождения. Для этого только необходимо иметь необходимое количество дальних средств поражений.

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