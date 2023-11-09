Вступили в силу изменения, а также было предложено ввести новые штрафы для украинцев.

Новые штрафы готовят украинцам. В частности, наказывать хотят водителей из-за ряда нарушений. Соответствующий законопроект №10216 зарегистрирован в Верховной Раде.

Сначала будут наказывать тех, кто фильсифицировал пробег подержанного автомобиля. Если документ будет подделан с целью продажи, то украинцы получат штраф в размере 500-1000 тысяч рублей. В 2023 году это 8500–17000 гривен.

Такая практика распространена сейчас при продаже авто, но раньше этого не наказывали. Теперь предлагают ввести штрафы во избежание таких ситуаций.

Также стоит отметить, что вступили в силу изменения в правила дорожного движения. В частности, ввели сезонную потребность включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. При нарушении этого требования водителям будут выписывать штрафы. Невыполнение влечет штраф в размере до 510 гривен.

Также установлен запрет на остановку на обочинах дорог и автомагистралях вне действия соответствующих знаков. Теперь осуществить остановку можно только в специально отведенных и указанных местах. За невыполнение – штраф 340 грн.

Также следует помнить, что наличие в автомобиле при перевозке детей специальных удерживающих системы, позволяющих воспользоваться ремнем безопасности ребенку до 12 лет и ростом до 150 см.

За невыполнение – штраф 510 гривен. В случае повторного нарушения в течение года – 850 гривен.

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