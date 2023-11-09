В Глухове на Сумщине мужчина избил военного, потому что не хотел получать повестку. В частности, в ответ на полученное предложение получить повестку, мужчина обнаружил агрессию и напал на военнослужащего, нанеся ему удар головой в лицо.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Инцидент произошел, когда работники Территориальных центров обслуживания населения остановили автомобиль Opel Vivaro, которым управлял 44-летний мужчина, с целью проверки документов. В ходе проверки они предложили ему получить повестку на исполнение военных обязанностей. Местный житель отреагировал агрессивно, начал материться и напал физически на военнослужащего, нанеся удар головой в лицо.

После инцидента, произошедшего 5 июля, нарушитель скрывался от полиции в Киеве. Однако правоохранители смогли его установить и задержать.

Он был доставлен в полицейское отделение для дальнейших действий. В связи с совершенным правоохранительными органами начато уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг."

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По этой статье ему может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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