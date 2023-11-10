Монеты 5 копеек 1996 года как и, выпущенные в 1992 году, имеют высокую цену.

Несмотря на низкий номинал, некоторые украинские 5-копеечные монеты могут стать очень ценными среди коллекционеров и нумизматов. По данным экспертов по ресурсу "Монеты-ягодки", такие монеты можно продать за тысячи гривен.

В частности, монеты разновидности 1.1Аак, выпущенные в 1992 году, могут быть проданы по 4000-6000 гривен. Они отличаются от других монет по нескольким основным признакам, таким как средний зуб трезубца с утолщением в верхней части, единица в дате с хвостиком, гроздью №2 в форме прямоугольного треугольника и насечкой на группе.

Монеты 5 копеек 1996 года также имеют высокую цену и могут быть проданы более чем за 1000 гривен. Тираж этих монет составил всего 5000 штук, что делает их редкими и дорогими среди коллекционеров.

Эксперты отмечают, что монеты 5 копеек из банковского набора могут стоить больше, чем в обращении, особенно если они находятся в отличном состоянии. Различные признаки, отличающие разновидности этих монет, также влияют на их стоимость.

В частности, за 5 копеек 1992 разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 гривен, и эти монеты выделяются своим острым и узким средним зубом трезубца, единицей в дате без хвостика, тупоугольной гроздью №2 и мелкой насечкой на группе.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.