В Украине можно за небольшие деньги купить недвижимость, стало известно, где она находится и какие цены указывают продавцы.

Так, в Черкасской и Черниговской областях продаются жилые дома.

Объявление появилось на сайте "ОЛХ".

В частности, в селе Богуново Черкасской области продается дом на 46 квадратных метров.

"Дом 46 кв.м., сарай, отдельный вход в погреб с шеей, колодец, сад, огород площадь 0,560 гектара, вокруг лес, много грибов, стал с рыбалкой, идеально для пасеки…. Веранда (кровать, холодильник, шкаф), прихожая, кладовая, кухня-столовая (тумба, пинал, стол+стулья), зал (буфет, овальный стол со стульями, диван, комод, швейная машинка Tikkakoski" Финская типа Зингер, ), спальня (трюмо, 2 ложка, шкаф, этажерка ). Есть посуда, карнизы с партнерами, заходи и живи", - описывает дом продавец.

Автор объявления оценил готовое здание для проживания в 50 тысяч гривен и добавил, что площадь участка составляет 56 соток.

Также продается дом в селе Дегтяревка в Черниговской области.

"Продам дом в селе Дегтяревка, Н-Северского р-на, Черниговской обл., дом находится по центральной улице, асфальтированная дорога, обшита шифером, имеет 2 комнаты и веранду, добротный сарай, новый забор, возле дома 14 соток земли", - пишет продавец.

По словам автора объявления, расстояние до ближайшего города составляет до 15 км, общая площадь дома 50 м², количество комнат: 2, площадь участка: 14 соток, дом в жилом состоянии, среди коммуникаций есть электричество, асфальтированная дорога.

За свой дом продавец планирует получить 15 тысяч гривен.

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