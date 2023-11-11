Клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что в течение часа со второго до трех ночи мошенники совершили 27 покупок.

Украинка потеряла много средств из-за доступа мошенников к ее учетной записи в "Приват24". Эти злоумышленники воспользовались ночным временем, чтобы ограбить женщину, когда она спала. Подробности сообщила клиентка "ПриватБанка" на специализированном сайте Минфин .

В частности, клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что в течение часа со второго до трех ночи мошенники совершили 27 покупок на сайтах AliExspress, Маркетплейсы и NYTIMES. Таким образом, женщина потеряла 1700 тысяч.

При этом клиентка "ПриватБанк" никаких подтверждений на проведение платежей через "Прива24" или мобильный телефон не было. Некоторые из платежей мошенники совершили на сумму более 170 гривен, а остальные — меньше 155 гривен.

Служба поддержки "ПриватБанк" сообщила клиентке, что заявки на возврат средств могут оформить только на суммы, составляющие более 170 гривен. Относительно других платежей они бессильны.

""ПриватБанк" мне посочувствовал и посоветовал обратиться в службу поддержки AliExspress и все остальные — что я и сделала. Однако представители названных сайтов отфутболили меня обратно в "ПриватБанк". "ПриватБанк" посоветовал обратиться в киберполицию — что я и сделала. Шансов добиться справедливости нет. Все сводится к прямым намекам, будто я сама добровольно или по неосторожности данные кредитной карты сообщила третьим лицам. Хотя это совсем не так", - делится клиент финансового учреждения.

В полиции пообещали помочь, карта была заблокирована. Но при этом женщина жалуется, что "ПриватБанк" не защитил ее карточки и дал мошенникам снять средства.

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