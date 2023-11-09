В Украине можно купить недвижимость по относительно низкой цене, стало известно, где продаются дома.

В Ивано-Франковской и Винницкой области можно недорого купить дома.

Объявления появились на сайте ОЛХ.

Так, продается дом в селе Демовка Винницкой области.

"Дом имеет приусадебный участок и все необходимые пристройки для ведения хозяйства. Дом жилой, общая площадь 47,2, жилой из них 20,6 подключены эктроснабжение и вода во дворе. По дополнительным вопросам звоните", - пишет автор объявления.

Продавец добавил, что расстояние до ближайшего города: до 10 км, в доме один этаж, общая площадь составляет 47.20 м², количество комнат в доме – одна, площадь участка составляет 25 соток, также в доме есть мебель.

Автор объявления указал цену дома, составляющую 1 тысячу долларов, однако стоимость не окончательная, возможен торг.

Кроме того, в сети есть объявления о продаже недвижимости в Ивано-Франковской области.

"Продам дом и земельный участок 70 сотников под застройку для туристов на первом этаже 4 комнаты на 2-м три комнаты нужно сделать только ремонт а так все нормально хорошая дорога и очень красивый вид, соседи 200 метров) за все остальное договоримся по телефону", – пишет продавец.

Автор объявления добавил, что расстояние до ближайшего города: до 20 км., этажность: 2, общая площадь: 200 м², количество комнат: 7, площадь участка: 110 соток, санузел: Во дворе, меблировка: Да, Бытовая техника: Холодильник, Коммуникации: Электричество.

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