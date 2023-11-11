Хотя видео было снято летом, шум вокруг этого возник только теперь, когда общественный деятель Демьян Ганул обратился в администрацию магазина.

Одесса снова влезла в языковой скандал. В этот раз это произошло в сфере обслуживания. В частности, кассир в магазине отказалась говорить по-украински и нахамила клиентке. Стало известно, что наказание догнало продавщицу, нарушившую языковой закон.

Хотя видео было снято летом, шум вокруг этого возник только теперь, когда общественный деятель Демьян Ганул обратился в администрацию магазина.

Одесса рулит. К сожалению, не успела включить камеру, когда она кричала: "Здесь не разговаривают на украинском", - подписано в видео.

Продавца из одесского магазина, который вспомнила женщина в видео в TikTok, в котором она жаловалась на отказ обслуживать украинский язык, уволили.

Заметим, что за этот год жители Одесской области подали более 400 жалоб на нарушение языкового закона. Всего за первые девять месяцев 2023 года в Украине зафиксировано более 3 тысяч подобных обращений.

Уточняется, что за последние три года наибольшим количеством обращений отмечается Киев, который составляет более трети (36%) всех жалоб на нарушение языкового закона в Украине. В общей сложности 77% всех обращений поступило из пяти регионов: Киев, Харьковская, Одесская, Днепропетровская и Киевская области.

Кроме речевого скандала в Одессе случились акты вандализма. Так, в Одессе полиция задержала мужчину, который сорвал со здания Государственный флаг Украины и сломал флагшток.