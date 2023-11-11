С начала 2023 года количество обращений граждан в НБУ относительно применения финучреждениями мер в рамках финансового мониторинга составило 413, что превышает предыдущие годы на 128%. Об этом сообщили в НБУ по требованию Минфина.
Из этого числа 462 жалобы были адресованы банкам с государственным капиталом, 243 – банкам с частным украинским капиталом, 167 – банкам иностранных банковских групп, и 10 не имели конкретных указаний по банкам.
НБУ считает, что больше жалоб поступает на банки с государственной долей капитала из-за их обслуживания большего количества физических лиц.
По состоянию на 1 сентября 2023 года лидером по количеству вкладчиков-физлиц был Приватбанк, обслуживавший 24,2 млн. человек. По этому показателю также выделились Сбербанк (12,7 млн), Универсал Банк (monobank) (7,6 млн), А-Банк (3,2 млн) и Райффайзен Банк (3 млн).
В наиболее часто возникающих жалобах на банковский финансовый мониторинг НБУ отмечено:
- Невозможность/нежелание клиента подать документы, подтверждающие происхождение средств, или непонимание, какие документы требует банк.
- Проблемы с проведением дистанционной идентификации при открытии счета или актуализации данных.
- Отказ в проведении финансовых операций на основании утративших силу документов, например, паспорта без вклеенного фото в возрасте 25 и 45 лет.
- Безосновательная, по мнению жалобщиков, блокировка операций по счетам.
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