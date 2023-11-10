Военный эксперт Петр Черник рассказал, как смена погодных условий будет влиять на боевые действия на фронте.

Военный эксперт Петр Черник прокомментировал смену погодных условий на фронте. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".

"Конечно, что все поплывет, мы хорошо понимаем, что бронетехника тяжелая. Советские БТРы весят 10-12 тонн, а танки 36-43 тонны, а НАТОвская техника еще тяжелее, ведь Блэдли стартует от 20 тонн, а танки от 57 тонн и могут достигать 75 тонн. Конечно, двигаться они не смогут по земле", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что не стоит забывать о том, что Украина, а особенно юг страны - это государство с дорогами, которые имеют твердое покрытие. И поэтому зимой небольшими группами можно будет двигаться на них, но важно ликвидировать российскую артиллерию в промышленных масштабах, ведь она главный враг любых колонн.

А в этом сегменте ВСУ очень сильно преуспели начиная с весны текущего года. Ведь если до весны уничтожалось около 200-300 пушек в месяц, то уже в мае 553, в июне 668, в июле 678, в августе 691, а в сентябре поставленный абсолютный рекорд в 947 пушек.

Поэтому совокупные потери в артиллерии на текущий момент составляют около 50 артиллерийских бригад. Поэтому благодаря работе ВСУ на протяжении лета, а также наличии легкой колесной техники, которой стало больше, определенное движение сил обороны в плохие погодные условия будут.

Последние новости Украины:

Напомним, Россиян ждет сюрприз на Крымском мосту, эксперт поделился

А еще Politeka сообщала, что РФ на пике производства ракет: эксперт рассказал, как оккупанты будут атаковать Украину зимой

Также Politeka писала, что никакой паузы нет: эксперт рассказал о проломе ВСУ линии Суровикина на южном фронте