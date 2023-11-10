Мобилизация в Украине продолжается, тем временем в Житомире произошла потасовка между мужчиной и работниками ТЦК.

Мобилизация в Украине в разгаре, выяснились новые детали, почему именно в городе вспыхнула потасовка между мужчиной и представителями ТЦК.

В сети появились видео, где видно, как несколько работников военкомата сцепились с мужчиной , в результате чего разразился конфликт. Впоследствии военные заломили мужчину, пытаясь его успокоить.

Журналист Цаплиенко высказал мнение, что, возможно, мужчину хотели задержать, из-за чего началась потасовка.

На кадрах можно увидеть, как представители пытались скрутить мужчину, однако официальной информации из-за чего началась драка между мужчинами - пока нет.

В сети ходят мнения, что мужчина напал на работника ТЦК и СП, очевидцы возмутились поведением парня и просили работников военкомата рядом помочь "отбиться", на что одни из работников ТЦК заявил, что не имеет полномочий применять силу, поэтому предполагаемого нападавшего отпустили.

В Житомирском ТЦК прокомментировали конфликт между работниками ТЦК и СП и мужчиной

"Драка, которая произошла в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ОМТЦК, - неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор", - сообщили в ТЦК, добавив, что будут способствовать расследованию данного инцидента.

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Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

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