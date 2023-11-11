Мобилизация в Украине, во Львове представители ТЦК силой затолкали мужчину в бус.

Мобилизация в Украине продолжается, в это время разгорается очередной скандал с участием работников ТЦК и СП.

На видео, которое появилось в сети, мужчины в форме силой задерживают мужчину и пытаются силой затащить его в микроавтобус.

Очевидцы пытались препятствовать задержанию, на что представители ТЦК не обращали внимания.

Люди выкрикивали: "Что вы делаете!", "Вы не имеете права!"

Один из военных даже подошел к девушке, которая фиксировала все на видео и выбил смартфон из ее рук.

В командовании Львовского ТЦК и СП сообщили , что устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначена служебная проверка.

"Уверяем, что с нашей стороны будут осуществлены все необходимые меры в кратчайшие сроки, будут установлены все подробности и приняты все необходимые решения", – говорится в сообщении.

"Ни одного сынка депутатов или министров не упаковали, они все забугром с мешком денег строят... А народ просто погибает... Ужас что творится",

"Война закончится тогда, когда на фронте будут депутаты, министры, судьи, прокуроры, сбу, полиция, олигархи и их дети!!!",

"Интересная штука ..мужик ,ударив военнослужащего ,нарушил щакон и его разыскивают ...а вот военнослужащие не нарушают закон ТАКОЙ ДЕМОБИЛИЗАЦИЕЙ кто-то слышал об их наказании ?хотя ТАКИХ видео интернет кишит ...", - пишут украинцы в комментарии.

Последние новости Украины:

В Житомире мужчина сразился с работниками ТЦК: появилась официальная информация.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.