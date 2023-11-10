На Закарпатье полуторагодовалую девочку сбил грузовик, ее мать в это время была пьяна.

В Закарпатье водитель грузовика сбил полуторагодовалую девочку.

Ребенок выбежал на дорогу, об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Страшное ДТП случилось, когда мама ребенка отвлеклась, женщина была в состоянии алкогольного опьянения

32-летняя местная со своим полуторагодовалым ребенком шла по улице.

В какой-то момент женщина отвлеклась, девочка вышла на дорогу, где попала под колеса грузовика.

Ребенка госпитализировали в реанимацию, к сожалению, от полученных травм он скончался.

Известно, что за рулем грузовика находился трезвый водитель.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителя поместили в изолятор временного содержания.

Милиционеры проверили на трезвость маму погибшего ребенка.

В ее крови зафиксировано 1,7 промилле алкоголя.

Действия 32-летней женщины квалифицировали как злостное невыполнение родительских обязанностей.

Следователи открыли уголовное продление по ст. 166 Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Назначены экспертные исследования, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Последние новости Украины:

Напомним, произошла таинственная трагедия в общежитии – что известно о гибели парней и 18-летней девушки.

Как сообщала Politeka, пытались спастись - две женщины попали в ловушку в центре Киева.

Также Politeka писала, что несчастье взбудоражило Киев: военная оказалась под колесами автомобиля, детали происшествия.