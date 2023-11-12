Сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев прокомментировал, какая ситуация сейчас с военной помощью для Украины. Об этом специалист заявил в эфире Politeka Online.

"Перераспределили, не только США сейчас дают военно-техническую помощь, но в первую очередь страны Европы. Давайте посмотрим последние пакеты военно-технической помощи. США 150 миллионов и готовят еще 300, а страны Европы на текущий момент за последнюю неделю порядка 700 млн долларов", - сказал специалист.

Эксперт добавил, что на текущий момент об остановке военной помощи для Украины нельзя говорить в принципе. И стоит добавить, что в последние пакеты помощи входят именно те средства, которые больше всего нужны для страны. А именно речь идет о системах ПВО, которые понадобятся в осенне-зимний период для отражения российских ракетных ударов.

Россия сейчас не может никак изменить ситуацию на фронте. Поэтому оккупанты применят свою любимую тактику, которую они применяли в прошлом году, а именно ракетный террор мирного населения Украины.

На Западе находятся прагматики, которые понимают, что сейчас больше всего необходимо Украине и сколько необходимо технических средств для отражения российской агрессии на текущий момент.

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