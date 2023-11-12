Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал ситуацию на фронте. Об этом специалист поделился в интервью 24-го канала.

Эксперт отметил, что раз россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, как она делала это в прошлом году и уже начинает в текущем, то Украина может тоже действовать теми же методами, которые использует враг. И мир это поддерживает, особенно, после ситуации, когда Израиль начал использовать весь свой потенциал для уничтожения угрозы со стороны ХАМАСа.

И если Украине проще оправится от ракетных ударов, то для России деградация инфраструктуры может стать более проблематичной. Все из-за того, что у оккупантов огромная территория и нарушение логистики несет более серьезные проблемы, чем для Украины.

"Путинская стратегия затяжной войны. Да, она опасна для Украины, но она отразится в том числе на российской федерации. Возможно последствия для россии будут куда более печальными исходя из того, что восприятие чего-то российского в мире меняется и даже если Австралия приходит к пониманию необходимости введения санкций", - добавил специалист.

Эксперт отметил, что страны, для которых данная война была чужой, становятся на сторону Украины. Поэтому возможно россию постигнет доля Германии сразу же после второй мировой войны и даже не одно поколение, а несколько будущих поколений.

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