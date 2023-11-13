Во Львовской области осудили мобилизованную военную из-за длительного отсутствия на службе. Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор, согласно которому штаб-сержантка, мобилизованная в Вооруженные Силы Украины, осуждена по ч.5 ст.407 Уголовного кодекса Украины.

военная разведка, Украина

По информации судебного дела, женщина, которая должна была прибыть на службу из лечебного учреждения, не явилась на месте службы. В частности, она отсутствовала в течение практически года — с мая 2022 по март 2023 года.

Во время судебного разбирательства военная признала свою вину и выразила раскаяние, объяснив свое отсутствие в армии семейными обстоятельствами. Она также выразила намерение продолжать службу в Вооруженных Силах и просила не применять к ней строгое наказание.

Суд решил признать военнослужащую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако заменил его на один год испытательного срока.

повестка, мобилизация в Украине

Следует напомнить о похожем судебном деле, которое состоялось на Львовщине. Так, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но отказался от мобилизации из-за состояния своего здоровья и опасений, что его жена станет вдовой.

Источник: ТСН.

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