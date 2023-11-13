Во время судебного разбирательства военная признала свою вину и выразила раскаяние.

Во Львовской области осудили мобилизованную военную из-за длительного отсутствия на службе. Яворовский районный суд Львовской области вынес приговор, согласно которому штаб-сержантка, мобилизованная в Вооруженные Силы Украины, осуждена по ч.5 ст.407 Уголовного кодекса Украины.

По информации судебного дела, женщина, которая должна была прибыть на службу из лечебного учреждения, не явилась на месте службы. В частности, она отсутствовала в течение практически года — с мая 2022 по март 2023 года.

Во время судебного разбирательства военная признала свою вину и выразила раскаяние, объяснив свое отсутствие в армии семейными обстоятельствами. Она также выразила намерение продолжать службу в Вооруженных Силах и просила не применять к ней строгое наказание.

Суд решил признать военнослужащую виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако заменил его на один год испытательного срока.

Следует напомнить о похожем судебном деле, которое состоялось на Львовщине. Так, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но отказался от мобилизации из-за состояния своего здоровья и опасений, что его жена станет вдовой.

Источник: ТСН.

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