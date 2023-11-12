Да, в селе Коротичи Харьковской области строят защитное сооружение.

Как сообщил Олег Синегубов, школа сможет выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Де-факто школа будет под землей.

Сооружение сможет вместить около тысячи человек.

По словам Синегубова, стоимость работ составляет 99,1 миллионов гривен.

Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, госсубвенция на обустройство укрытий для Харьковщины составляет 224,6 миллиона гривен. За эти деньги должен быть отремонтирован или построен 31 объект.

Украинцы поделились мнениями в комментариях:

"Судя по данной информации, наша власть не собирается заканчивать войну! Какие могут быть стройки, реконструкции и ремонты, ЕСЛИ ЛЮДИ гибнут КАЖДОГО ДЛЯ!",

"Уже задолбали своими строительствами! Все средства должны идти на армию, а они только отмыванием занимаются( Сколько еще нужно смертей, чтобы до них дошло, что не ко времени большие строительства!",

"Надо войну выигрывать, а не ждать ракет",

"И что? Пока ее построят мы или уже выиграем или проигрываем войну",

"Стройте молча, почему надо кричать на каждом углу", – пишут в комментариях украинцы.

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