Для юридических лиц штрафы значительно выше и составляют от 17 000 до 170 000 гривен.

В Киеве, столице Украины, активизируется борьба с несанкционированными переменами в исторических зданиях. Согласно новым правилам, предусмотрены высокие штрафные санкции, потенциальные огромные денежные наказания могут достигать 170 000 гривен.

Марина Соловьева, руководитель Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации, сообщила об этой инициативе.

Процесс принудительного взыскания начинается с официального уведомления владельца недвижимости с требованием устранить несанкционированные изменения на балконе или террасе. В случае невыполнения этого первоначального требования, на владельца будет налажен большой штраф.

Стала известна особенность штрафов, где физические лица-нарушители могут уплатить штраф в размере 1 700 гривен, но для юридических лиц штрафы значительно выше и составляют от 17 000 до 170 000 гривен. Ожидается, что предложенные законодательные изменения принесут еще более суровые наказания, возможно, увеличив штрафы в несколько раз.

Этот шаг вписывается в общую кампанию принудительного соблюдения законов, которую ведут украинские власти.

Начиная с ноября налоговики планируют внедрить режим комплексных проверок, направленных на выявление различных нарушений, включая штрафы для предприятий, не использующих обязательные кассовые аппараты. Это усиление регуляторной активности отвечает требованиям Международного валютного фонда и является частью согласованных мер по повышению стандартов соблюдения и сохранения законности в Украине.

Источник: life.liga.net

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